Rapine all’ufficio postale di Melito, farmacie e ssupermercati, scarcerata baby gang

Rapine all’ufficio postale di Melito, farmacie e supermercati, scarcerata baby gan

Erano stati arrestati 2 mesi fa con le accuse, a vario titolo, di rapine pluriaggravate consumate, porto e detenzione di armi, ricettazione, ai danni di uffici postali, farmacie e supermercati.

Palma Pasquale del 98, Micillo Tommaso del 2002 e Salvati Agostino del 2005 erano stati relegati presso il carcere di Poggioreale dal GIP di Napoli Nord, che però oggi, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord che difende i tre giovani, gli ha concesso gli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico, presso le rispettive abitazioni di Giugliano in Campania.

Il fatto

23.04.2025 Sgominata baby banda dedita alle rapine nell’area giuglianese. Stanotte è stato effettuato un blitz tra Giugliano e Melito che ha portato all’arresto di 5 giovani (tra cui un minorenne). L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord grazie al lavoro certosino dei carabinieri di Marano di Napoli, ha ad oggetto una serie di rapine che il gruppo avrebbe commesso nel 2024. I giovani erano quasi tutti già agli arresti domiciliari per altra causa e saranno tradotti presso il carcere di poggioreale e presso l’IPm di Nisida.

Le rapine effettuate ai danni dell’ufficio postale di Melito, ai danni di supermercati ed una farmacia avvenute tra giugno e luglio del 2024 nei comuni di Melito, Mugnano, Villaricca e in altri centri limitrofi. Le rapine avvenivano durante le ore di maggiore affluenza, con i malviventi che agivano a volto scoperto e con estrema violenza. In alcuni episodi, i responsabili non hanno esitato ad aggredire e malmenare i dipendenti dei supermercati, provocando anche feriti tra il personale.

Gli arrestati sono accusati di rapina aggravata, detenzione illegale di armi e ricettazione. Le indagini hanno documentato un vero e proprio modus operandi studiato nei minimi dettagli, con l’obiettivo di agire in pochi minuti e dileguarsi rapidamente.

I carabinieri hanno fatto sapere che sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminali avvenuti nella zona nello stesso periodo.

Gaetano Basile, difeso dall’avvocato Luigi Poziello, aveva già beneficiato degli arresti domiciliari, presso una comunità terapeutica.













