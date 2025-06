Capranica Prenestina: “Una Stagione Estiva ricca di appuntamenti all’insegna della tradizione”

Condividi

Lo splendido scenario storico-artistico del Tempio della Maddalena a Capranica Prenestina sarà ancora una volta protagonista di una serie di appuntamenti che abbracceranno l’intero periodo estivo da Luglio a Settembre. Un punto di riferimento per la Comunità Capranicense che ormai da anni Don Davide Martinelli ha saputo trasformare con lungimiranza, all’insegna di quella fervida convergenza che annovera non soltanto l’aspetto spirituale, ma altresì un sodalizio imprescindibile tra sociologia, musica letteratura ed arte. La stagione ha già avuto inizio con il Concerto il Mito di Atlantide il 18 Giugno scorso. Proseguirà il 5 Luglio alle ore 19, con la “Conferenza Musicale l’importanza della Sociologia:” alla quale prenderanno parte la psicologa Karem Gomez, il musicista Gabry Rebel ed Adriano Romano (Musicoterapista) nonché moderatore. Il 26 Luglio alle ore 20 sarà la volta della Cappella Musicale della Maddalena che si esibirà in un Concerto inizialmente al Santuario Santa Maria delle Grazie ed in serata al Tempio di Capranica Prenestina. Il Tradizionale Concerto di Ferragosto rappresenterà “la punta di diamante” del programma, con l’esibizione di Artemus Ensable diretta dal Maestro D’orchestra Internazionale Alfonso Todisco che già nella precedente edizione ha riscontrato un grandissimo successo. La musica impreziosira’ il Tempio della Maddalena anche il 23 Agosto con il ritorno del Maesto D’Organo Andrea Panfili ( Tra I massimi esponenti orchestrali Italiani).Il mese di Settembre sarà ancora sotto il segno della tradizione con il Concerto Lirico che avrà luogo il 13 al Tempio della Maddalena a Capranica alle ore 19. Viviamo in un periodo storico di enorme complessità, il rinnovamento sociale in seno alle comunità ecclesiali in particolar modo dopo l’elezione al soglio Pontificio di Papa Leone XIV pone al nostro cospetto la necessità di ritornare al recupero di un significato profondo della nostra vita ,attraversando quella “strada stretta di una intedisciplinarita’ che magistralmente Don Davide Martinelli ancora una volta ha saputo interpretare.













