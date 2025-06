Napoli, altro incidente nella notte in via Scaglione: grave 18enne

Questa notte alle 02:30 di è verificato un grave incidente stradale all’intersezione di Via Emilio Scaglione con Via Marco Rocco di Torrepadula. Un ragazzo di 18 anni era alla guida di un motociclo con targa polacca in Via Emilio Scaglione con direzione di marcia verso la Metro Chiaiano quando giunto all’intersezione con la Via Marco Rocco di Torrepadula è entrato in collisione con una Fiat Idea condotta da un giovane 20enne che proveniva proprio da Via MR di Torrepadula.