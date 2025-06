Marano e il suo declino. Izzo: “Vorrei un dibattito pubblico incentrato sui disastri compiuti dai politici del passato”

Condividi

La nostra amata città ha visto la strada del declino che l’ha portata alla gravosa situazione attuale soprattutto grazie a una parte politica poco lungimirante, sciatta nei contenuti e spesso mistificatrice del proprio operato ,che professava la litania del: ” fate quello che dico io ,non fate quello che faccio io”.

Per tanti anni si é assistito a una politica che accentrava tutto il potere su di una persona toccato dal dono Divino e dalla sua cerchia ristretta che ottusamente o forse volutamente non voleva vedere e capire, che i discorsi fatti dai palchi in privato e in pratica si tramutavano in ben altro.

Anni durante i quali chi non si omologava al pensiero del potere veniva marchiato con l’ infamia di essere un camorrista, un disfattista che non voleva il bene alla città. Memorabili sono alcuni epiteti scagliati dai palchi verso la comunità maranese, che aveva la sola colpa di non omologarsi ai dettati delle stanze di potere dove si programmava la distruzione scientifica del tessuto sociale, politico e culturale di una interna collettività.

Gli anni futuri tranne una breve parentesi lo scettro del potere rimaneva nelle mani di quella parte politica che, forse per cultura politica continuava ad operare con poco senso del bene comune ,dello sviluppo o meglio della rinascita della tessuto socio – economico – ambientale della città.

Unico obiettivo fu solo la realizzazione di enormi colate di cemento da parte di palazzinari senza scrupoli che ha ridotto la città in un deserto desertificato privo di un’ anima pulsante.

Ebbene invito ogni singolo cittadino a ripercorrere con dovizia di analisi il percorso di quegli anni che ha visto la nostra Marano distrutta ,tante le sorprese, in primis tanto personale politico che appoggiava quella politica insipida, sciatta e mistificatrice che oggi si stracciano le vesti ,ammantandosi per paladini per la risoluzione dei tanti problemi, che hanno origini da quegli anni di oscurantismo politico.

Mi piacerebbe in un dibattito pubblico confrontarmi su queste tematiche con il personale politico dell’ epoca che ancora oggi é presente nel panorama politico della città per onore della verità e rispetto per ogni singolo cittadino che non può essere ancora offeso nella sua intelligenza.

Michele Izzo Consigliere Comunale













