Casoria – Controlli interni ed esterni delle società partecipate nella gestione dei servizi pubblici locali: parte il primo convegno organizzato da Casoria Ambiente. Cantone tra i relatori

Casoria. Si terrà il prossimo 4 luglio, presso la Basilica di San Mauro in largo San Mauro, l’evento organizzato dall’Amministratore di Casoria Ambiente (società comunale) Massimo Iodice. In particolare, si discuterà dei servizi pubblici locali, la vigilanza sulla gestione e il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell’estensione territoriale di riferimento e dell’utenza a cui i servizi sono destinati. Introdurranno gli argomenti il Sindaco Comune di Casoria Raffaele Bene, Francesco Matacena, Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord e Gianluca Lauro, Presidente Ordine Avvocati di Napoli Nord e don Tonino Palmese, Presidente Fondazione Pol.i.s.. I relatori, invece, saranno Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica di Perugia; Giovanni Salerno, Comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza; Ferruccio Capalbo Sostituto Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti – Campania; Vincenzo Nicolì Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato Generale; Stefano Pozzoli, Docente Ordinario di Economia Aziendale presso Università Parthenope di Napoli; Francesco Fimmanò, Ordinario di Diritto Commerciale Università Mercatorum e Massimo lodice, Amministratore Unico Casoria Ambiente S.p.a.. Coordinerà i lavori Luciano D’Emmanuele, Presidente O.d.v. Casoria Ambiente S.p.a. già Procuratore della Repubblica. Nell’ambito dell’analisi, si parlerà anche degli andamenti complessivi delle finanze locali, è rilevante l’impatto della gestione delle società partecipate, in quanto la verifica degli equilibri di bilancio degli enti territoriali si fonda anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipate.

