Fascia costiera Giugliano, il Comitato civico: “attenzione alle false promesse: il futuro della fascia costiera dipende da noi”

La campagna elettorale è iniziata e, come accade ogni volta, vedremo politici di ogni genere riversarsi sulla fascia costiera di Giugliano, improvvisamente interessati ai nostri problemi e pronti a sbandierare il loro amore per il territorio. Tuttavia, sappiamo bene che, una volta terminate le elezioni, questi volti scompaiono, lasciandoci con le stesse problematiche irrisolte.

Invitiamo tutti i cittadini a fare attenzione!

Non lasciamoci ingannare dalle promesse di chi, negli anni, ha dimostrato di non avere alcun reale interesse per la nostra comunità. È fondamentale informarsi bene su chi si candida, valutando il passato, le azioni concrete svolte e, soprattutto, se vive realmente il nostro territorio o se torna solo per raccogliere voti.

La fascia costiera ha un enorme potenziale, sia territoriale che elettorale!

Eppure, continuiamo a essere poco rappresentati nei luoghi decisionali. Questo accade per due motivi principali:

Un forte astensionismo che lascia il destino della nostra comunità nelle mani dei soliti noti. Un’azione costante e strategica per dividerci, impedendo alla fascia costiera di avere una rappresentanza solida e incisiva nel governo della città.

È ORA DI CAMBIARE!

Il Comitato Civico Costiero ha lavorato in questi anni per unire i cittadini e affrontare concretamente i problemi di Varcaturo, Licola e Lago Patria. Per questo, alle prossime elezioni comunali, il Comitato sarà presente con una propria lista civica. L’obiettivo è chiaro: rappresentare davvero la fascia costiera e portare avanti con determinazione il progetto dell’istituzione della municipalità, per una gestione più vicina ai reali bisogni del territorio.

Non restiamo a guardare! Partecipare alla vita politica significa difendere i nostri diritti e lavorare per un futuro migliore. Invitiamo tutti i cittadini a informarsi, a partecipare e a sostenere chi davvero vive e combatte per questo territorio. L’unità è la nostra forza!

Il Comitato Civico Costiero













