MARANO, SUL FRONTE RIFIUTI E’ ORMAI ANARCHIA. SEMPRE PIU’ PERSONE SE NE FOTTONO DEL CALENDARIO DELLA DIFFERENZIATA, LA RISPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI? MEGLIO SCRIVERE A CHI LI HA VISTI

I corsi della monnezza. Ormai è anarchia totale, in pochi ancora fanno la differenziata. Corsi sporchi, non spazzati, bidoni ovunque, come se fossimo tornati quindici anni indietro, forse anche più. Tutti a sottovalutare, tutti a minimizzare, il sindaco non affronta mai l’argomento nelle sue dirette Facebook. Il neo assessore Albanese non si sa cosa abbia in mente per fronteggiare il fenomeno e i soliti quattro profili fake che offendono chi mette in evidenza questo drammatico stato di cose. Una vergogna infinita, inciviltà infinita e risposte istituzionali pressoché inesistenti.













