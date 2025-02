Tesoriere Pd arrestato, De Luca attacca il commissario regionale

200 Visite

“Dovete chiedere a uno statista come Misiani, il Pd regionale è sequestrato da due anni. Siamo stati tutti sequestrati”. Il governatore Vincenzo De Luca è a Gragnano, questa mattina, per inaugurare un’opera relativa alla bonifica del fiume Sarno. Accanto ai sindaci Nello D’Auria di Gragnano e Luigi Vicinanza di Castellammare di Stabia, il governatore campano attacca il commissario regionale del Pd Antonio Misiani rispondendo alla domanda sull’inchiesta che ha visto coinvolto il tesoriere dem in Campania Nicola Salvati, arrestato per fatture false nell’ambito di un sistema che favoriva l’immigrazione clandestina e sospeso dal partito. E sulla premier Meloni dice: “È lei e i suoi ministri che hanno competenza sui migranti, la Campania non c’entra. Noi siamo per la legalità. La responsabilità è sua”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews