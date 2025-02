Nappi (Lega): solo De Luca non vede liste attesa più lunghe d’Italia. Prenoti una visita oculistica… buona fortuna

84 Visite

“Solo Vincenzo De Luca non vede quanto siano lunghe le liste d’attesa nella nostra regione. Gli consigliamo di prenotare una visita oculistica presso una struttura campana, anche se, rispetto ai tempi che dovrà aspettare, non possiamo che augurargli buona fortuna. Al di là della solita favoletta che racconta, la verità è un’altra: qui da noi la situazione sul fronte della sanità è drammatica, la peggiore della Penisola. Nel frattempo il presidente della Campania continua a tenere ‘secretati’ i dati del fallimento – quelli che gli chiediamo da anni e che dimostrano in maniera incontrovertibile i ritardi biblici – e spreca i centinaia e centinaia di milioni di euro messi a disposizione dal Governo nazionale per ridurre i tempi di accesso dei cittadini a visite e cure. Ma che faccia di bronzo…”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













