Calvizzano, in pensione il comandante dei vigili Ferrillo. Il sindaco lo premia con una targa

Da oggi è ufficialmente in pensione Raffaele Ferrillo, comandante della municipale di Calvizzano. L’amministrazione cittadina, per ringraziarlo, ha consegnato a Ferrillo una targa.

“Per i suoi 40 anni di carriera, durante i quali, con perspicacia operativa e impegno, ha dato prova di grande competenza nel perseguimento del bene pubblico e della legalità”, si legge in un passaggio della targa consegnata stamani dal sindaco Giacomo Pirozzi in municipio. Il comandante Ferrillo, visibilmente commosso, ha lasciato il comando sollecitando “un ulteriore sforzo per rinforzare il comando, poiché lo stesso è un fiore all’occhiello della città. Un comando ben strutturato – ha aggiunto Ferrillo – migliora le condizioni di vita di tutti”.













