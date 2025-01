Rintracciati dalla Polizia a Scampia e a Melito. Dovranno scontare 6 anni di reclusione

Nella giornata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne napoletano ed una 61enne di origine casertana in esecuzione di provvedimenti per la carcerazione.

Nello specifico, personale della Squadra Mobile di Napoli ha eseguito nei confronti del 56enne il provvedimento sopra citato, emesso nella giornata di ieri dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena 6 di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi a Palermo nel 2008.

Sempre nella stessa mattinata, i poliziotti hanno eseguito nei confronti della 61enne il provvedimento per la carcerazione, emesso anche questo nella giornata di ieri dalla medesima Procura Generale, secondo il quale la predetta dovrà espiare la pena di anni 6, mesi 5 e 20 giorni di reclusione per gli stessi reati, commessi nel capoluogo siciliano nello stesso anno.