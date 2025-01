Marano, scelta scuola superiori. La nota di Izzo

In questi giorni le famiglie sono alle prese con le iscrizioni dei propri figli alle scuole superiori, ardua la scelta perché l’ età tenera dei ragazzi non permette una obiettiva individuazione dell’ indirizzo scolastico da scegliere. A Marano l’ unica nota positiva è il fatto che abbiamo due licei uno scientifico e scientifico tecnologico” Il Segrè” e l’ altro con vari indirizzi ” Il Carlo Levi” che funzionano magistralmente, tanto da occupare i primi posti nelle classifiche degli istituti della Campania per offerta formativa ( PTOF ). E visto la difficoltà nella mobilità i ragazzi che vorranno approcciarsi agli studi liceali non hanno bisogno di estenuanti viaggi per raggiungere la città di Napoli. I due istituti hanno raggiunto ottimi risultati di formazione e inclusione degli alunni grazie all’ opera certosina del corpo docente capace di fare innamorare gli alunni allo studio dei saperi attraverso la curiosità, coordinato dalle due Presidi al Segrè la Prof.ssa Lina Varriale e al Carlo Levi la Prof ssa Angela Rispo che giornalmente operano con competenza e sensibilità nei confronti dei ragazzi che studiando in un ambiente armonioso e propositivo raggiungono ottimi risultati didattici educativi. I due Licei sono due fucina d’eccellenza, risultando un’oasi felice di crescita formativa su di un territorio devastato dove purtroppo le istituzioni scolastiche sono le Cenerentola.

Prof.Michele Izzo