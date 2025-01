Polimedalab e il Comune di Cellole insieme per promuovere la prevenzione in età infantile

129 Visite

Prosegue l’impegno di Polimedalab per la corretta informazione, sensibilizzazione e prevenzione in età pediatrica e giovanile. Sabato 25 gennaio 2025, a partire dalle ore 15, presso la sede di Via Umberto I, 65 a Cellole, si terrà una nuova giornata del tour “InSalute”, organizzata con il patrocinino morale del Comune di Cellole, guidato dal dott. Guido Leone. Nel corso della giornata, verranno effettuate visite di prevenzione oculistica con il dott. Paolo Annunziata, che si occuperà di ambliopia o anche sindrome dell’occhio pigro, particolarmente diffusa in età infantile.

“La nostra amministrazione, e in particolare l’Assessorato alla Sanità che mi onoro di rappresentare – ha evidenziato la dott.ssa Antonietta Marchegiano, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute del Comune di Cellole – pone grande attenzione a tutte le iniziative di prevenzione rivolte ai cittadini, con un focus particolare sui più piccoli. Siamo lieti di accogliere progetti come quello di Polimedalab, che rappresentano un’opportunità unica per le famiglie del nostro territorio. La prevenzione primaria è essenziale per migliorare la salute pubblica ed educare a stili di vita corretti. Ringrazio il direttore Adriano Azzuè e il suo staff per la collaborazione proficua in favore del benessere dei bambini di Cellole.”

“La prevenzione è un pilastro fondamentale per garantire il benessere delle future generazioni – queste le parole di Adriano Azzuè, direttore di Polimedalab – Con l’evento InSalute vogliamo offrire alle famiglie e ai pazienti in età pediatrica un’opportunità concreta per confrontarsi con esperti e identificare precocemente eventuali problematiche di salute. L’ambliopia, ad esempio, è una condizione che può essere trattata con successo solo entro i primi anni di vita, e sensibilizzare su questo tema può fare la differenza. Ringraziamo l’amministrazione comunale, il sindaco Guido Leone, l’assessore Antonietta Marchigiano e la dott.ssa Marianna Esposito per il supporto e per aver creduto nel valore di questa iniziativa.”













