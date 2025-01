MONTE DI PROCIDA CELEBRA I 2500 DALLA FONDAZIONE DELLA CITTÀ DI NAPOLI CON UN CONVEGNO/EVENTO DEDICATO ALL’ARTE DEL PRESEPE PARTENOPEO

381 Visite

Il 24 gennaio sarà ancora possibile ammirare la grande opera presepiale realizzata dal Maestro d’Arte

ANTONIO ASSANTE DI CUPILLO nel cuore della cittadina flegrea, simbolo dell’identità campana e mediterranea

Un emozionante viaggio nell’Arte e nella grande tradizione del Presepe: Monte di Procida celebra la città di Napoli e i suoi 2500 anni di Storia, Cultura, Bellezza e identità con un pomeriggio interamente dedicato all’arte presepiale partenopea, vanto del territorio campano, meridionale e nazionale.

Venerdì 24 gennaio 2025 alle 18.30 la Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo di Monte di Procida ospiterà un convegno dal titolo “𝑳’𝑨𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒑𝒆”, organizzato dal Comune di Monte di Procida con la consigliera delegata alla Cultura – Luisa Scotto di Frega – e con il Parroco Don Gianni Illiano.

Sarà un’occasione unica per scoprire le radici e la magia del presepe, capolavoro d’arte e simbolo di cultura. Nel corso del convegno sarà, inoltre, possibile ammirare l’ampio e maestoso presepe realizzato dal Maestro d’Arte Antonio Assante di Cupillo. Si avvicinano le conclusioni delle visite al presepe montese e il convegno permetterà di approfondire il legame tra tradizione, bellezza e territorio attraverso l’arte, intesa come elemento-chiave per la valorizzazione dell’identità culturale del territorio stesso.

