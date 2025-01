Fuorigrotta, vigilessa ferita alla testa: tentava di impedire un falò in strada

323 Visite

È stata ricoverata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta la sottotenente della Polizia Locale di Napoli ferita da un sasso alla testa nella serata di ieri, mentre tentava di impedire un pericoloso falò in strada nella zona di via Campegna. Per lei, i sanitari che l’hanno presa in carico, 7 giorni di prognosi per la guarigione e numerosi punti di sutura. Il blitz dei vigili rientrava nell’ambito delle operazioni disposte dalla Prefettura per il cosiddetto Cippo di Sant’Antonio, i falò illegali che vengono accesi in strada a Napoli, tra il 17 e il 18 gennaio di ogni anno, con conseguenze spesso anche gravi: giovani ustionati, materiale pericoloso, spesso tossico, dato alle fiamme, danni alle auto parcheggiate e agli edifici. Massima solidarietà all’agente ferita arriva dal sindacato Csa, tramite il coordinatore di dipartimento, Antonio D’Amato, che parla di “vile aggressione”.













