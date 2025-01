Vigilante accoltellato e ucciso in strada dopo lite. Caccia al killer in fuga

393 Visite

Omicidio in pieno centro a Bergamo, dove un vigilante è stato ucciso a coltellate. La vittima, Mamadi Tunkara, si stava recando presso il supermercato della Carrefour dove prestava servizio in bicicletta e sarebbe rimasto coinvolto in una lite degenerata appunto nell’aggressione fatale. Dalle prime testimonianze è emerso che il vigilante, di origini gambiane, abbia rincorso il suo aggressore in via Tiraboschi, nel centro bergamasco, nel primo pomeriggio, poco prima delle ore 15:30.













