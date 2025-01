Il sondaggio di Capodanno sui leader politici italiani più amati. Ecco il podio

340 Visite

Arrivati ormai al primo giorno del nuovo anno, è tempo di bilanci. Soprattutto in politica, dato che in Italia e nel mondo ci sono stati diversi scossoni. Ursula von der Leyen è stata rieletta alla guida della Commissione europea. Donald Trump è tornato di prepotenza alla Casa Bianca. Emmanuel Macron e Olaf Scholtz faticano a rimanere sul trono. In Italia, per esempio, non ci sono rivali. Giorgia Meloni è la regina incontrastata di tutti i leader del nostro Paese.

Secondo un sondaggio realizzato da Affaritaliani.it, la leader di Fratelli d’Italia è stata il personaggio politico dell’anno per il 45,8% degli italiani. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein non solo è lontanissima con il 13,7% ma perde più di cinque punti percentuali rispetto al sondaggio di Natale sul bilancio del 2024. Altra batosta per la sinistra.

Sul terzo gradino del podio, c’è il leader di Forza Italia Antonio Tajani, leggermente davanti all’altro vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini. Quarto e in calo sotto l’8% il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Tra gli altri, bene Cateno De Luca e Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. Matteo Renzi di Italia Viva batte Carlo Calenda di Azione, anche nel 2025.













