Addio 2024, gli avvenimenti dell’anno: da Trump a Sinner, da Milei a Musk e Chico Forti

Ilaria Salis, maestra milanese detenuta a Budapest con l’accusa di aver aggredito 3 militanti neonazisti. In Italia scoppia la polemica quando vengono diffuse le foto e i video della Salis che arriva in aula: con mani e piedi legati, la maestra viene scortata in aula da due guardia. Le immagini fanno il giro di tv e giornali. 16 febbraio 2024: Alexei Navalny muore nella colonia penale Ik-3, 60 chilometri oltre il Circolo polare artico. L’attivista politico e principale oppositore di Vladimir Putin perde la vita nel carcere conosciuto come la “Colonia dei lupi polari”, uno dei più duri di tutta la Russia, dove in inverno la temperatura arriva fino ai 30 gradi sottozero.

Il 17 marzo 2024 è una data storica invece per la Nato: la Svezia diventa infatti il 32esimo membro dell’Alleanza Atlantica. Il paese scandinavo che aveva tradizionalmente mantenuto una politica di neutralità fra il blocco occidentale e quello dell’ex Unione Sovietica, ha richiesto di entrare nell’alleanza assieme alla Finlandia nel 2022 a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Poche settimane dopo, il 18 marzo, Vladimir Putin si rifà celebrando il quinto mandato alla presidenza della Federazione Russa. La sua rielezione avviene con il 90% di preferenze e una distanza siderale dai principali candidati. Marzo è il mese in cui esplode il caso dossier, il verminaio del dossieraggio che Il Tempo ha raccontato a colpi di scoop ed esclusive. Dall’attività dell’ex finanziere Pasquale Striano e le ricerche nelle banche dati dello Stato su migliaia di nomi della politica, delle aziende, della pubblica amministrazione ma anche dello sport e dello spettacolo al ruolo dei media, dalla caccia ai mandanti fino alle coperture politiche, sullo scenario inquietante indaga la procura di Perugia.

Eventi, trasformazioni, elezioni, processi e guerre. Illascia dietro di sé una scia di eventi che hanno cambiato la nostra vita e che avranno ripercussioni su ognuno di noi negli anni a venire. Il ritorno alla Casa Bianca di, la misteriosa morte di Alexei, lo strapotere degli atleti italiani nel, il ritorno in Italia di, le ingerenze dellasulla politica, la clamorosa inchiesta sul, e ancora la fine del regime die l’inizio del: sono solo alcuni dei principali eventi di questo 2024, vediamo gli altri.

Il 18 marzo la notizia attesa da anni: Chico Forti torna in Italia. L’imprenditore trentino condannato per un omicidio negli Stati Uniti su cui sussistono numerosi dubbi, grazie al lavoro della nostra diplomazia è tornato in patria e pochi giorni fa ha passato il primo Natale in patria dal 1998, quando fu arrestato a Miami. 9 aprile 2024. Il disastro di Suviana, in provincia di Bologna. Sono le 14:30 quando un’esplosione colpisce la centrale idroelettrica Enel sotto le acque del lago di Suviana, sull’Appennino bolognese. L’incidente, avvenuto mentre una squadra di tecnici esperti era impegnato al collaudo di una turbina a 40 metri di profondità, provoca sette vittime e sei feriti. Il 31 maggio esonda il Natisone. La piena improvvisa e violenta travolge tre giovani a Premariacco, in Friuli, che si trovavano poco lontano dal corso d’acqua. Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Caslan Molnar vengono ripresi in un video, abbracciati, mentre tentano di opporsi alla potenza del fiume in attesa dei soccorsi. Poco dopo spariranno inghiottiti dalle onde. I loro corpi verranno trovati senza vita dopo giorni di ricerche.

Il 2024 è stato anche l’anno dello sport italiano: il 4 giugno 2024 Jannick Sinner è diventato il numero 1 della classifica Atp. Il ritiro del serbo Novak Djokovic dal torneo Roland Garros di Parigi consente al tennista di San Candido di prendersi il primato. L’annuncio arriva mentre Sinner sta disputando i quarti di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov. È il primo Italiano a salire sul tetto del tennis mondiale. Giugno è anche tempo di elezioni tra il 6 e il 9 del mese, si tengono quelle europee. In Italia trionfa, facendo incetta di preferenze, il centro-destra che raccoglie quasi il 48% dei voti. Primo partito in Italia è Fratelli d’Italia che ottiene il 28,8% delle preferenze, secondo il Partito Democratico al 24%. 13 giugno 2024: inizia il settimo G7 a guida italiana a Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi. In Puglia si riuniscono i capi di Stato e di governo dei sette stati membri, oltre al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e alla presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen. Per la prima è stato presente anche Papa Francesco.

Paura a Butler, in Pennsylvania. Il 13 luglio 2024 Donald Trump viene ferito durante un comizio durante la sua campagna presidenziale. Le immagini fanno il giro del mondo in diretta. Iconica la foto scattata a Trump dove viene ritratto mentre sanguina da un orecchio e alza il pugno verso la folla, pochi minuti dopo l’attentato. Il cecchino che aveva tentato di uccidere il Tycoon, muore nel conflitto a fuoco con le forze di sicurezza. Un membro del pubblico perde la vita mentre altri due vengono portati in ospedale in condizioni critiche. Ancora elezioni americane. Il 21 luglio Joe Biden dopo settimane di esitazione annuncia il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca. In una lettera pubblicata sui suoi social, il presidente parla di decisione presa “nell’interesse del partito e del paese” e da il suo ufficiale endorsement alla vicepresidente Kamala Harris. 26 luglio: iniziano le Olimpiadi di Parigi. Alla fine della competizione, l’Italia porterà a casa 40 medaglie posizionandosi nona nella classifica finale. Memorabili i successi di Nicolò Martinenghi nei 100metri rana, quello nella scherma femminile di Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria, quello delle azzurre della pallavolo e nel doppio femminile di tennis.

In piena estate invece arriva il giallo che tiene incollati ai telegiornali italiani e non. Davanti alle coste di Palermo all’alba del 19 agosto 2024 il Bayesian, un veliero di circa 50 metri con ventidue persone a bordo, viene investito da una violenta tromba marina e affonda nel tratto di mare davanti a Porticello. Sette persone perdono la vita tra cui il magnate e proprietario del natante, Mike Lynch. A settembre è il Medio Oriente a tenere banco. Il 17 del mese i cercapersone di Hezbollah esplodono a Beirut e nel Libano meridionale. Le esplosioni, avvenute in simultanea, uccidono 12 persone tra cui due bambini; i feriti sono quasi 3000. I dispositivi elettronici acquistati dall’organizzazione terroristica sarebbero stati manomessi prima del loro arrivo in Libano e dotati di una piccola carica esplosiva. L’attacco è stato da più parti attribuito a Israele. Il 27 settembre il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, muore in un attacco dell’esercito israeliano contro il quartier generale del gruppo a Beirut. Il raid messo a segno dai jet da guerra di Tel Aviv non gli dà scampo: circa 20 missili centrano sei edifici e l’uomo più ricercato del Libano muore a causa delle bombe penetranti usate per sfondare i bunker sotterranei. Insieme a lui vengono uccisi altri membri di alto livello di Hezbollah, tra cui Ali Karaki, il comandante del fronte meridionale dell’organizzazione.

Ottobre si apre con altre notizie, caldissime, dal Medio Oriente. Il 1° ottobre le forze di terra israeliana attraversano il Libano meridionale aprendo un nuovo fronte della guerra nell’area. Il 16 invece governo ed IDF confermano la morte del leader di Hamas, Yahya Sinwar. Il responsabile degli attentati del 7 ottobre 2023 viene ucciso da alcuni soldati israeliani durante un’operazione di pattugliamento nella zona di Tel as-Sultan, quartiere costiero di Rafah. Inizialmente non riconosciuto dalle forze di difesa di Israele, il corpo di Sinwar verrà recuperato tra le macerie del condomino abbandonato in cui si era rifugiato e la identità confermato solo grazie al test del DNA. Il 20 ottobre Il Tempo riporta in esclusiva una notizia che crea un putiferio, la mail che un magistrato, Marco Patarnello, invia in una mailing list di toghe in cui attacca frontalmente il governo e la premier Giorgia Meloni, definita “più pericolosa di Berlusconi” e un pericolo a cui bisogna “porre rimedio”. Una bomba che dimostra una volta di più la politicizzazione di alcune aree della magistratura.

Il mese di ottobre si chiude con la devastazione della Dana che colpisce la Spagna orientale e meridionale causando la morte di 229 persone. Venti, rovesci e inondazioni colpiscono particolarmente Valencia. Sotto accusa finiscono le autorità locali, ree di non aver attivato la macchina dei soccorsi in tempo. Il 6 novembre arriva dopo mesi di campagna elettorale la vittoria di Donald Trump. Il tycoon ritorna alla Casa Bianca con un risultato schiacciante. Trump diventa il primo presidente repubblicano ad essere rieletto per due mandati non consecutivi. In Europa, dopo mesi di attesa e trattative, viene eletta la nuova Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen. Il 27 di Novembre la plenaria di Strasburgo approva la squadra messa appunto dalla commissaria uscente. Nel team anche l’italiano Raffaele Fitto che viene eletto vicepresidente esecutivo e commissario europeo per la politica regionale e di coesione. Ultimo mese dell’anno pieno di eventi e novità storiche. Il 5 dicembre, per la prima volta nella sua storia, il Bitcoin raggiunge quota 100mila dollari. A dare l’impulso decisivo, la nomina di Donald Trump del nuovo presidente della Securities and Exchange Commission, Paul Atkins, da sempre favorevole alle criptovalute.

Il 7 dicembre riapre dopo 5 anni Notre Dame. La cattedrale gotica viene presentata al pubblico e ai capi di stato arrivati da tutto il mondo, 5 anni dopo l’incendio divampato nel 2019 che l’aveva devastata. Alla cerimonia presenti anche Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. L’8 dicembre invece è la Siria a essere protagonista. Gruppi ribelli fanno il loro ingresso a Damasco senza trovare opposizione da parte dell’esercito regolare siriano. La caduta della capitale segna la fine del governo del presidente Bashar al-Assad, fuggito alle prime luci dell’alba verso Mosca. 14 anni dopo l’inizio della guerra civile, le formazioni ribelli riescono a prendere la Siria alla fine di un’offensiva lampo iniziata il 27 novembre precedente. 24 dicembre 2024: inizia ufficialmente il Giubileo 2025. Papa Francesco apre la Porta Santa nella Basilica di San Pietro e inaugura così il secondo Giubileo del suo pontificato, dopo quello della Misericordia del 2015. A Roma attesi tra i 30 e 32 milioni di pellegrini durante l’Anno Santo, che si chiuderà il 6 gennaio 2026.