MARANO, RISVEGLIO DI NATALE CON I RIFIUTI OVUNQUE. “UNO SCHIFO”

Rifiuti ovunque, uno schifo ovunque, soprattutto nel centro storico, anche a ridosso della chiesa del santo patrono. Rifiuti non prelevati, nella giornata di Natale, almeno fino alle ore 11,43 di stamani. Decoro zero, insomma, si pagano solo tasse esose, ma i servizi restano scadenti, anzi peggiorano di giorno in giorno. Tante persone stamani hanno segnalato e protestato, ma tanto chi deve sentire non sente. E chi dice il contrario, che va tutto bene, non può che essere una persona in grandissima malafede. Foto scattate stamani.













