Regionali, la Lega risponde a tono a Martusciello. “Caro Fulvio, calmati: i nemici sono altrove”

Coordinamento della LEGA NAPOLI vuole rassicurare l’amico Fulvio MARTUSCIELLO sul lavoro e sull’impegno del centro destra in Consiglio Comunale a favore del Sud e di Napoli, anche alla luce dei pessimi risultati della città, che il Sole 24 ore ha evidenziato. Non comprendiamo lo stato d’animo di Fulvio, che dovrebbe gioire con noi sulla autorevole candidatura alla Presidenza della Regione di G. ZINZI e della costituzione in Consiglio Comunale del nostro gruppo, che è il primo gruppo di Centro Destra. Il centrodestra unito saprà riscattare le sorti della Campania e siamo sicuri che MARTUSCIELLO, calmati i bollenti spiriti da uomo del Sud, continui a lavorare in Europa per la nostra città. Ricordiamo inoltre che la Lega è un partito nazionale ed identitario che lavora per gli interessi dei cittadini e la narrazione di un Nord contrapposto al Sud è obsoleta, fuori tempo e non più credibile.

