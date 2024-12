Palladino, il lutto: a Mugnano nel pomeriggio i funerali della mamma

379 Visite

Nel giorno di Bologna-Fiorentina, il momento più difficile per Raffaele Palladino. Il tecnico viola è stato raggiunto ieri mattina dalla notizia della morte della madre Rosa, 71 anni, avvenuta all’improvviso. L’allenatore, in quel momento, si trovava insieme alla squadra per preparare gli ultimi dettagli in vista della sfida del Dall’Ara.

Ovviamente non è andato in panchina. Al suo posto il vice Citterio. Palladino è tornato immediatamente a Mugnano per stare vicino alla famiglia, mentre tutto il mondo del calcio si stringe intorno a lui e gli rivolge messaggi di cordoglio. Anche il pubblico viola presente al Dall’Ara ha esposto uno striscione per dimostrare la propria vicinanza: “Mister, vicini al vostro dolore”. I funerali della signora Rosa si terranno oggi, alle 15,30, nella chiesa San Biagio a Mugnano.













