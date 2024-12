Napoli, attesa per il miracolo (ultimo dell’anno) di San Gennaro

198 Visite

L’appuntamento del 16 dicembre è il terzo dell’anno, l’ultimo: gli altri due si celebrano il primo sabato di maggio e il 19 settembre, giorno dedicato proprio al martirio di San Gennaro. Quello del 16 dicembre viene definito “miracolo laico” e viene celebrato per commemorare il 16 dicembre del 1631, giorno dell’eruzione del Vesuvio che flagellò ancora una volta la costa tirrenica. Preoccupati, i napoletani portarono in processione il busto di San Gennaro e le ampolle contenenti il suo sangue, arrivando fino all’attuale Ponte della Maddalena, alla periferia orientale della città, dove la lava stava avanzando minacciosamente. D’improvviso, racconta la leggenda, il magma si arrestò, risparmiando la città e creando così le basi per la terza celebrazione del santo durante l’anno.













