Centro Aktis di Marano, festa per i 40 anni con l’assegnazione di due prestigiosi riconoscimenti in ambito nazionale

Un anno da incorniciare per il Centro Aktis Diagnostica e Terapia SpA di Marano di Napoli che, in questo 2024, ha spento ben 40 candeline. Per celebrare questo storico anniversario, presso l’Ammot Cafè di Marina di Varcaturo, si è tenuto l’evento ‘Aktis Dinner Gala’, un party esclusivo che ha visto la presenza di dipendenti, collaboratori ed amici di sempre.

Fondato dall’indimenticato e compianto Prof. Dott. Gianfranco Scoppa il 16 Luglio 1984, dal 2010 il Centro Aktis è guidato dal CEO ed Amministratore Unico Dott. Valerio Scoppa e, ad oggi, rappresenta un’eccellenza assoluta a livello nazionale ed internazionale nel campo della diagnostica e della radioterapia.

Una settimana da ricordare per la realtà campana che, a coronamento dell’anno, ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti: i premi “100 Eccellenze Italiane”, a Roma presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, ed “Industria Felix”, a Milano presso Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari.

Il premio “100 Eccellenze Italiane”, promosso dall’associazione Liber e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio e da 11 Ministeri, celebra le figure e le realtà che, con il loro impegno e la loro professionalità, contribuiscono in modo significativo allo sviluppo del Paese.

Il premio “Industria Felix – L’Italia che compete”, invece, è attribuito alle 161 imprese più competitive d’Italia, performanti a livello gestionale ed affidabili finanziariamente; esito maturato tramite operazioni di matching tra algoritmo di bilancio e rating finanziari.

“Il 2024 è stato un anno di straordinari successi per il Centro Aktis – sottolinea l’Amministratore Unico Valerio Scoppa -. Questi riconoscimenti sono la testimonianza tangibile del costante impegno e della dedizione di tutto il nostro team. Celebriamo i nostri primi quarant’anni di attività con orgoglio e guardiamo al futuro con rinnovata determinazione. Ringrazio tutti i dipendenti e collaboratori per aver contribuito a rendere il Centro Aktis un’eccellenza nel settore sanitario”.













