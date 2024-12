MARANO, STRISCE BLU ANCHE IN VIA DE CURTIS. ERA NEL CAPITOLATO D’APPALTO VINTO DALLA DITTA, ECCO QUANTO INCASSERA’ IL COMUNE NEI PROSSIMI ANNI. MA CONVIENE?

206 Visite

Nuove strisce blu a Marano: la querelle prosegue da mesi. Le strisce sono state realizzate anche in via Svizzera, viale Duca d’Aosta, via Mallardo, parte di via De Curtis e parte di via Lazio e via Che Guevara. Era tutto previsto nel piano già pubblicato mesi dall’ente comunale ed eseguito dal comando vigili corredato dalle analisi del caso. A gestire il tutto sarà ancora una volta la Piparking, ditta che si è aggiudicata anche il nuovo appalto per cinque anni. Appalto complessivo da 1 milione e 500mila euro. Al Comune andrà una percentuale del 28 per cento o quanto meno un fisso non inferiore agli 88 mila euro annui. Tutto chiaramente è parametrato agli effettivi incassi per l’ente, che con il nuovo appalto risparmierà qualcosina sul fronte delle multe. Alla ditta andavano infatti 8 euro, d’ora in avanti quattro euro. Otto gli operatori in servizio; Piparking dovrà anche sostituire le vecchie colonnine (ma finora non è stato fatto) con impianti più tecnologici e moderni. Costo un euro l’ora. Gli stalli, in totale, sono poco più di 500 in tutta la città.

Nuove strisce blu e nuove spese per i contribuenti, che contestano il Comune per la mancata emissione di abbonamenti per residenti e sulla questione traffico in generale. ulteriori ingressi di personale nella ditta che gestisce il tutto.













