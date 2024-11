233 Visite

Secondo Fox News Donald Trump è stato eletto come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Dunque, gli Usa virano verso una nuova presidenza repubblicana: dopo una nottata in bilico, che in un primo momento aveva confermato il testa a testa negli Stati chiave, col passare delle ore si è palesato il vantaggio di Trump.













