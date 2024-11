Elezioni Usa, Trump-Harris: decisivi gli Stati in bilico

141 Visite

Mancano solo cinque giorni al 5 novembre, il giorno in cui si svolgeranno le elezioni per determinare chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Già 50 milioni di persone hanno espresso la loro preferenza per posta o di persona. E, stando ai sondaggi, Donald Trump e Kamala Harris sono quasi in perfetta parità. Dunque saranno decisivi i sette Stati considerati in bilico: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin.

Negli Stati Uniti i cittadini non eleggono direttamente il presidente, come per esempio avviene in Italia col governatore di una Regione. Negli States lo fanno attraverso 538 grandi elettori. Il numero è stabilito in proporzione agli abitanti. Di conseguenza, i più popolosi un peso maggiore. Chi ottiene più voti nello Stato vince tutti i grandi elettori dello Stato. Per andare alla Casa Bianca servono almeno 270 voti elettorali. Ma ci sono degli stati – considerati certi – in cui Trump e Kamala sono sicuri di vincere. La Harris parte da 225 voti, Donald da 220.













