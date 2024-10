173 Visite

Vertenza Metro Pozzuoli. Le organizzazioni sindacali, in seguito all’incontro in Regione avvenuto ieri, hanno comunicato due giornate di sciopero con un sit-in pacifico all’esterno del punto vendita i giorno 30/31 ottobre 2024 per l’intero turno di lavoro nel rispetto delle normative vigenti.













