Marano, clan Polverino (gruppo del Truglio): la Cassazione annulla la sentenza e rinvia gli atti in Appello

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d’appello, rinviato gli atti per un nuovo processo, nei confronti di esponenti del clan Polverino (frangia ‘e for ‘o Truglio) ed esponenti del clan Nuvoletta. I primi gradi erano andati in archivio con pesanti condanni nei confronti di Vincenzo Polverino (nella foto), alias Peruzzo, Cristofaro Candela, Salvatore Ruggiero, Diego Giarra, Nicola Langella, Nicola Raimondo, Raffaele Di Maro, Teodoro Giannuzzi (pentito), Felice Moraca, Antonio Nuvoletto, Cerullo Luigi, Claudio Visconti, Giovanni Raniello e De Luca Alessandro.

