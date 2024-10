Ancora tripudio Ferrari: Sainz primo, Leclerc terzo in Messico

91 Visite

Dopo Austin è ancora tripudio rosso. Carlos si libera a inizio gara di Max, che poi paga con 20″ di penalità le scorrettezze su Norris e finisce sesto. Leclerc terzo dopo aver un errore a 8 giri dalla fine, con il pilota McLaren che ne approfitta.

Una gara da vero matador. Carlos Sainz conquista in Messico la sua quarta vittoria in carriera, chiudendo un weekend da sogno impreziosito dalla pole position ottenuta al sabato. Secondo successo consecutivo per la Ferrari, che piazza due monoposto sul podio grazie al terzo posto di Charles Leclerc. Tra i due ferraristi si è infilato Lando Norris, protagonista di una battaglia durissima con Max Verstappen nella prima parte di gara, con l’olandese che ha ricevuto due penalità da 10 secondi per un totale di 20. Il campione del mondo ha rimontato fino alla sesta posizione, terminando alle spalle delle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, che hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto. Settimo un meraviglioso Kevin Magnussen, che ha preceduto Oscar Piastri (ottavo) e il compagno di squadra Nico Hulkenberg (nono). A chiudere la zona punti Pierre Gasly. Risultato importante in ottica costruttori per la Ferrari, che supera la Red Bull e accorcia ulteriormente sulla McLaren. Danni limitati per Verstappen per quanto riguarda il Mondiale piloti: Norris ha recuperato 10 punti ed è ora a 47 lunghezze di distanza.













