Controlli dei carabinieri, decine di militari presidiano Sanità e Mercato. Focus sulle targhe straniere

E’ nel rione Sanità e nel quartiere Mercato che si sono concentrati i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su impulso del comando Generale. In campo i militari della compagnia Stella, del nucleo radiomobile partenopeo, del Reggimento Campania con il supporto del Reggimento Puglia e del nucleo Cinofili di Sarno.

Denunciato un 56enne del posto, nel suo appartamento visuale garantita su alcune telecamere installate attorno al palazzo. Erano puntate in modo da anticipare controlli delle forze dell’ordine. Sono state sequestrate.

Denunciato un 36enne per guida senza patente, 4 quelli sanzionati per lo stesso motivo.

Sanzionato anche un pregiudicato 54enne trovato in possesso di 640 gr di sigarette di contrabbando.

3 i giovani segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti.

35 i veicoli sequestrati nell’ambito dei controlli alla circolazione, 13 dei quali con targa estera.

149 le sanzioni al codice della strada, 45 di queste applicate a veicoli con targa estera.













