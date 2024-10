Parco Erika: accolte le richieste di Gabriel Aiello, accordo tra Comune, GORI e amministrazione condominiale per il ripristino dell’acqua Casalnuovo,

338 Visite

È stato raggiunto un importante accordo tra il Comune di Casalnuovo, GORI e l’amministrazione condominiale del Parco Erika, che segna un passo fondamentale nella risoluzione della crisi idrica che ha coinvolto oltre 400 residenti. L’intesa, che ricalca pienamente le proposte avanzate da Gabriel Aiello, Presidente di Casalnuovo Coraggiosa, prevede l’installazione di contatori individuali per ogni unità abitativa, garantendo così una gestione più equa dell’erogazione idrica. Nel corso del tavolo di confronto, il Sindaco Massimo Pelliccia ha sottoscritto un verbale con GORI, che si impegna a ripristinare immediatamente la fornitura dell’acqua al Parco Erika, mentre gli amministratori condominiali si sono impegnati a regolarizzare i pagamenti necessari per sanare il debito accumulato. “L’installazione di contatori individuali garantirà che solo chi è effettivamente in debito debba risponderne,” ha sottolineato Aiello, che nei giorni scorsi aveva evidenziato l’inaccettabilità della privazione dell’acqua a tutta la comunità, inclusi i residenti regolari nei pagamenti. Questo risultato è il frutto della determinazione dei residenti e della mediazione sollecitata da Casalnuovo Coraggiosa, che aveva chiesto un intervento rapido del Sindaco in qualità di membro del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano. “Accogliamo con soddisfazione questa vittoria per i cittadini,” ha dichiarato Aiello, “ma vigileremo affinché l’accordo venga rispettato e si ponga fine a disagi simili in futuro”. Con questo accordo, si chiude una fase critica per il Parco Erika, e si apre la strada a una gestione più trasparente e sostenibile delle risorse idriche.













