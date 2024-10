Napoli, cane muore al distretto di medicina veterinaria: in 4 aggrediscono il personale sanitari. Arrestati

611 Visite

Questa mattina i carabinieri del Nucleo e Radiomobile di Napoli hanno arrestato quattro persone per concorso in aggressione a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. È successo nel Dipartimento di medicina veterinaria dell’ospedale veterinario universitario Federico II. A causa della morte di un cane randagio, in cura nel Dipartimento menzionato, avrebbero aggredito il medico veterinario e il borsista di ricerca. Sette giorni di prognosi prescritti a entrambi. I quattro arrestati, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.

Gli arrestati: 1)VINCENZO DEL CUOCO, GERMANIA 17.04.1975; 2) GIUSEPPE DELL’AQUILA, NAPOLI 29.07.2001; 3) LOREDANA RINALDI, NAPOLI 24.03.1978; 4) EMANUELA CATURANO, NAPOLI 4.10.1982













