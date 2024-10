Casalnuovo: sold out al Parco delle Chiocciole per la seconda edizione di ZUCCANDO

172 Visite

L’iniziativa si terrà al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli, in Via Paolo Borsellino e partirà giovedì 31 ottobre alle ore 18.30 e proseguirà l’1, il 2 e il 3 novembre, dalle 10.30 alle 14.00, con la raccolta delle zucche e i laboratori.

Casalnuovo di Napoli. Ennesima iniziativa di successo per Giovanni Nappi con la seconda edizione di “Zuccando”, la festa della zucca della città di Casalnuovo.

L’iniziativa “Zuccando”, giunta alla sua seconda edizione, è destinata a diventare un appuntamento fisso al Parco delle Chiocciole, uno spazio all’aperto con area verde e un’esposizione permanente delle sculture di plastica rigenerata della Cracfiing Art, gestito dagli enti del terzo settore facenti capo a Nappi.

“750 bambini prenotati per le tre giornate di laboratorio con le zucche! Una soddisfazione immensa e un cuore pieno di gioia nel pensare all’affetto e alla fiducia che centinaia di famiglie ancora una volta ripongono nelle nostre strutture. Se penso che 750 bambini prenotati significano almeno 2.500 persone al parco, mi vengono i brividi. Ringrazio davvero tutta la comunità”, queste le parole di Giovanni Nappi.L’appuntamento con Zuccando

L’iniziativa “Zuccando”, al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli, in Via Paolo Borsellino, partirà il 31 ottobre alle 18.30 con dolcetto/scherzetto per i bambini, animazione e uno spettacolo a tema Halloween a cura di Eventi Ramblas. Proseguirà l’1, il 2 e il 3 novembre, dalle 10.30 alle 14.00, con la raccolta delle zucche e i laboratori.

Oltre alle nuove attività, torneranno anche le iniziative a cui il Parco ha abituato grandi e piccini. Tra queste, non mancherà la presenza di Mario Pelliccia, che sarà lo speaker delle tre mattinate.

Non mancheranno neppure i “momenti di lettura ad alta voce”, a cura di lettrici esperte, volontarie e appassionate, che quest’anno si sono unite creando una nuova realtà associativa: Phildistorie APS, presieduta da Raffaela Erminio.

I laboratori di “Zuccando” fanno parte delle attività previste dal progetto “LA KASA DI TUTTI”, cofinanziato dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud – Fondi PNRR Avviso per la Lotta alla Povertà Educativa – Ente Capofila CSN CENTRO STUDI NAPPI APS.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews