Boccia (Pd), altro siluro a De Luca: “Sul terzo mandato non si torna indietro”

“In Campania si deciderà rispettando le regole, non si fanno le regole su misura per una persona”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, ai microfoni di Sky tg24. “Il Pd – ha proseguito Boccia – si è già espresso sul terzo mandato, così come anche Fratelli d’Italia, dicendo no al terzo mandato perché per le cariche monocratiche non ci può essere una concentrazione di potere per più di due mandati. Io penso che non ci sia nessuna discussione, anche con l’aiuto di De Luca bisogna costruire la Campania del futuro, così come sta facendo Emiliano in Puglia. Si va avanti, non si torna mai indietro perché ci sono delle regole, quelle che ci fanno essere distinti dalla destra”, ha concluso Boccia.













