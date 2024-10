Violenze e sequestro di persona, divieto di avvicinamento alla compagna per un 19enne di Torre del Greco

175 Visite

Divieto di avvicinamento e di comunicazione, in qualsiasi forma: il tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, ha emesso la misura a carico di un 19enne che ha provocato lesioni e sequestrato la compagna 17enne. L’uomo, un marittimo, per eccessiva gelosia avrebbe posto in essere una serie di condotte violente nei confronti della ragazza, anche durante il periodo della sua gravidanza. In un’occasione la donna sarebbe stata caricata con forza in auto. L’uomo durante il tragitto si sarebbe schiantato in un muro, provocando ferite alla tibia alla compagna, madre anche di un figlio.













