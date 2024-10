Sequestri navi e trasferimenti migranti clandestini, il governo ormai è commissariato dai magistrati. “Fanno politica, ormai è noto”

169 Visite

Dopo lo stop dei giudici del tribunale di Roma al trattenimento dei primi migranti portati ai centri allestiti in Albania l’opposizione stappa idealmente lo champagne, mentre la Lega sottolinea il tempismo che spacca il secondo della decisione. Come noto, infatti, a Palermo si celebra il processo contro Matteo Salivi, accusato tra l’altro di sequestro di persona, con l’arringa del difensore del vicepremier, l’avvocato Giulia Bongiorno. “Proprio nel giorno dell’udienza del processo Open Arms contro Matteo Salvini, l’ordinanza che non convalida il trattenimento degli immigrati in Albania è particolarmente inaccettabile e grave. I giudici pro-immigrati si candidino alle elezioni, ma sappiano che non ci faremo intimidire”, si legge in una nota infuocata della Lega.













