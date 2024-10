Maltempo e disastri a Napoli e in provincia, ennesima riunione in prefettura. Albero cade in via Manzoni, ferito un cittadino

155 Visite

Nella giornata odierna è stato attivato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il CCS

Centro Coordinamento Soccorsi, in occasione degli avversi eventi meteorologici in

corso ed in relazione all’avviso di Allerta Gialla diramata dalla Regione Campania,

essendosi verificate situazioni di emergenza in alcuni territori di quest’area

metropolitana e occorrendo, pertanto, garantire una risposta tempestiva e adeguata al

complesso delle problematiche derivanti dalla citata condizione emergenziale.

Hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania, di Città Metropolitana,

delle Forze dell’ordine, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del COT

118.

Diverse le situazioni attenzionate.

Si sono verificati alcuni smottamenti di costoni nella penisola sorrentina, con caduta

massi sulla strada che collega Vico Equense con Positano e Meta di Sorrento in

localita' Tordigliano.

Non si riscontrano feriti, ma solo danni a due automobili. I Vigili del Fuoco e i

Comuni interessati sono intervenuti con la rimozione dei detriti e la chiusura di alcuni

tratti di strada.

A causa di alcuni allagamenti anche sull’isola d’Ischia, a Serrara Fontana e Barano è

intervenuta della Protezione civile e i Vigili del Fuoco con idrovore.

A Torre del Greco, il crollo di un edificio disabitato su Piazzale Fontana ha coinvolto

alcune auto in sosta, senza passeggeri all'interno, ed è stato effettuato lo sgombero

precauzionale di una palazzina attigua, abitata da 8 nuclei familiari per un totale di 21

persone, con l’intervento dei sanitari in ausilio per una persona disabile.

Al momento sono in corso le verifiche tecniche di agibilità per consentire il rientro a

casa degli sfollati.

A Gragnano, per la situazione di Monte Pendolo, da cui defluiscono detriti durante le

piogge che raggiungono anche le strade cittadine, il Sindaco, la Regione e Città

Metropolitana hanno concordato l'intervento urgente di messa in sicurezza del manto

stradale da parte di Città Metropolitana sulle arterie di sua competenza, Gragnano-

Castellammare e Gragnano -Agerola.

La Regione convocherà, inoltre, a breve, un tavolo tecnico con il Comune di

Gragnano per il completamento degli interventi di messa in sicurezza del versante.

Infine, a Napoli un albero caduto a Via Manzoni ha ferito lievemente un passante poi

medicato presso l’ospedale Fatebenefratelli.

Nelle prossime ore, presso il CCS in Prefettura proseguirà il monitoraggio della

situazione connessa al maltempo.













