Scoperta allarmante: il virus Oropouche potrebbe trasmettersi anche per via sessuale

Un nuovo scenario si apre nella lotta contro il virus Oropouche, un patogeno tropicale che ha già mietuto vittime in Brasile e che, secondo un recente studio italiano, potrebbe nascondere un pericolo inaspettato.

Ricercatori dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno infatti isolato per la prima volta il virus nel liquido seminale di un paziente italiano di ritorno da Cuba. Questa scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista Emerging Infectious Diseases, suggerisce che l’Oropouche, finora noto per diffondersi attraverso la puntura di insetti, potrebbe trasmettersi anche durante i rapporti sessuali.

“La nostra ricerca indica una nuova via di trasmissione per questo virus, finora mai descritta”, spiega Federico Gobbi, direttore del dipartimento che ha condotto lo studio. “Sebbene il rischio per l’Italia sia attualmente basso, è fondamentale non abbassare la guardia e proseguire le ricerche per comprendere appieno le potenzialità di diffusione di questo patogeno”.

L’Oropouche, soprannominato “febbre del bradipo” per i sintomi che provoca – febbre alta, dolori muscolari e articolari, forte mal di testa – può in alcuni casi infettare il sistema nervoso centrale. Fino ad ora, si riteneva che la trasmissione avvenisse esclusivamente attraverso la puntura di zanzare o moscerini infetti.

“La possibilità di una trasmissione sessuale rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo ignorare”, sottolinea Gobbi. “È cruciale monitorare costantemente l’evoluzione epidemiologica e clinica di questo virus, soprattutto per proteggere le persone più fragili”.

Matteo Bassetti, primario di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, conferma l’importanza di questa scoperta: “L’Oropouche, come già accaduto con il virus Zika, potrebbe diffondersi anche per via sessuale. Per questo motivo, consiglio a tutti coloro che si recano in aree endemiche di utilizzare il preservativo durante i rapporti sessuali”.

