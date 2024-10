Pomigliano, spari contro palazzina: colpito balcone pensionata

163 Visite

Ieri in tarda serata i Carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e della sezione operativa di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Walter Tobagi 1 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Diversi proiettili calibro 9x21mm sono stati esplosi contro la palazzina, colpendo finestra e balcone di una pensionata incensurata. Nello stesso momento è stata fatta esplodere una bomba carta davanti all’ingresso del condominio. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.