MARANO, IL GRAN BALLO DEGLI STAGIONALI NEI RIFIUTI. CHI HA SANTI RESTERA’ IN ORGANICO? ALTRI NO

Il gran ballo degli stagionali a Marano, che stagionali non sono, perché alcuni di loro – fortemente sponsorizzati da politici locali e non – sono entrati non per stare un mese o due, appunto nel periodo in cui gli altri dipendenti vanno in ferie, ma per rimanerci in pianta stabile nell’organico di una ditta che era arrivata per stare a Marano pochi mesi, il tempo di espletare il nuovo bando di gara per l’igiene urbana e invece è qui da quasi tre anni. Tutto bene?

Dicevamo del gran ballo di alcuni stagionali, entrati per grazia ricevuta e che ora sperano di poter essere aggregati nella rosa. Figli e figliastri, insomma. Alcuni stagionali, concluso il periodo di riferimento, sono tornati o torneranno a casa; altri invece rimarranno o sono rimasti già. Ora bisognerebbe capire il nuovo capitolato di gara quante persone in organico prevede. Ma qualcuno, con buoni agganci, si è già fatto i conti, tenendo presente che diversi dipendenti storici sono andati in pensione e qualcun altro è deceduto nel corso degli anni. Chi ha orchestrato tutto questo non poteva farlo senza il via libera del grande “Asino” o di qualche personaggione istituzionale.













