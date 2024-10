Sinner vola in semifinale a Shanghai, travolto Medvedev

109 Visite

Jannik Sinner ha dominato i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, sbaragliando il numero due del mondo Daniil Medvedev con un netto 6-1 6-4. L’altoatesino ha offerto una prestazione superlativa, sfruttando al meglio le difficoltà fisiche dell’avversario, alle prese con un fastidio alla spalla.

“Sono molto soddisfatto della mia partita – ha commentato Sinner a fine incontro -. Ho giocato con grande intensità e sono riuscito a mettere in difficoltà Medvedev fin dai primi scambi. Ovviamente mi dispiace per lui, spero si riprenda presto. Per quanto mi riguarda, sono pronto a giocarmi le mie carte in semifinale”.

Con questa vittoria, Sinner raggiunge la sua decima semifinale in un torneo ATP 1000. “È un traguardo importante, ma non mi accontento – ha aggiunto il numero uno del mondo -. C’è ancora tanto da fare e voglio continuare a migliorare. Ora mi concentrerò sulla prossima sfida, che sarà sicuramente molto impegnativa”.

In semifinale, l’azzurro affronterà il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Tomas Machac. Un’altra sfida di altissimo livello che promette scintille.

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti