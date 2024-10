L’iniziativa. Tania Cagnotto in diretta con il Centro Aktis per sensibilizzare alla prevenzione

123 Visite

“Due chiacchiere in Centro”. E’ questo il titolo del nuovo format social del Centro Aktis di Marano di Napoli, al via questa mattina, in occasione dell’Ottobre Rosa: iniziativa istituita a livello mondiale per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno.

Nel mese di Ottobre una serie di personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, della musica si avvicenderanno, attraverso un ciclo di dirette Instagram sul profilo ufficiale dell’azienda guidata dal dott. Valerio Scoppa, diventando ambasciatrici su una tematica importantissima e portando la loro personale testimonianza.

Ad inaugurare la serie di interviste che saranno realizzate è stata la regina italiana dei tuffi, Tania Cagnotto. L’ex campionessa del mondo è l’unica italiana ad aver conquistato la medaglia iridata; insomma, una vera e propria leggenda dello sport azzurro.

In diretta con l’ex tuffatrice, la dr.ssa Paola Nargi, Dir. Tecnico dell’U.O. di Medicina Nucleare del Centro Aktis Diagnostica e Terapia SpA.

“La prevenzione è fondamentale – spiega la Cagnotto in diretta social -. Ormai tuti abbiamo vite frenetiche e, sbagliando, investiamo il nostro tempo all’estetica senza pensare a curare il nostro corpo partendo dall’interno. Bisogna fare prevenzione, sottoporsi a screening ed al minimo fastidio segnalare al proprio medico o allo specialista. Gli atleti sono super controllati. Ricordo che quando ero in attività agonistica spesso eravamo al Centro di Preparazione Olimpica dove ci sottoponevano a tutti i test possibili. Progetti futuri? Sono diventata consigliere dirigente della Federazione Italiana Nuoto in rappresentanza degli atleti. Essendo stata io stessa un’atleta per tanti anni conosco le esigenze, le dinamiche e sono contenta di poterli supportare in caso di necessità. Mi piacerebbe contribuire alla promozione del mio sport – i tuffi -, magari anche rilevando un impianto sportivo. Nel Sud Italia ci sono centinaia di richieste di potenziali praticanti ma purtroppo tante strutture dotate di trampolino o piattaforma sono chiuse e, pertanto, scarseggiano gli istruttori e gli allenatori con la qualifica per insegnare questa disciplina”.

PER GUARDARE IL VIDEO INTEGRALE DELL’INTERVISTA A TANIA CAGNOTTO CLICCA QUI













