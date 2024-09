Piantedosi cambia tanti Prefetti, a Caserta la Volpe sostituisce Castaldo che va a Cagliari, cambio arriva dopo commissione d’accesso a palazzo Castropignano. A Napoli non si muove ancora nulla

78 Visite

Dopo 9 anni arriva un nuovo prefetto donna a Caserta. Lucia Volpe, 62 anni, napoletana, laureata in Giurisprudenza, è stata nominata lo scorso 17 settembre dal Consiglio dei Ministri a guidare il Palazzo di Governo della città della Reggia al posto di Giuseppe Castaldo, che diventa il nuovo prefetto di Cagliari. Qualche settimana fa, fu proprio Piantedosi, il Ministro dell’Interno a preannunciare l’imminente arrivo di una commissione d’acceso al Comune di Caserta. Castaldo, l’allora prefetto, era stato incalzato a più riprese dalla stampa locale, senza tuttavia procedere, nonostante le indagini della magistratura che hanno sconvolto Palazzo Castropignano e che vedono coinvolti gli ex assessori Casale e Marzo e dirigenti comunali. E’ accaduto anche in altri casi, prima Piantedosi subentra ai Prefetti delle provincie per disporre l’accesso in comuni chiacchierati o invischiati in inchieste della magistratura, poi ne dispone il cambio. Il tempismo fa riflettere. Con questo non vogliamo trarre alcuna conclusione però sicuramente le riflessioni sorgono. Altri esempi sono Latina e Avellino.