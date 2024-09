Chiara Jaconis come Salvatore Giordano, dieci anni dopo

102 Visite

Quest’oggi è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto riportare: la morte di Chiara Jaconis, la turista deceduta in seguito alla caduta, da un balcone dei Quartieri Spagnoli, di un grosso vaso.

Una tragedia che ci riporta alla mente quanto, purtroppo, accadde il 5 Luglio 2014, quando la stessa beffarda sorte capitò al quattordicenne di Marano di Napoli Salvatore Giordano: il giovane, camminando in Via Roma all’altezza della Galleria Umberto I, fu colpito da un grosso frammento staccatosi dal monumento e perse la vita cinque giorni dopo, in Ospedale, a causa delle gravi ferite riportate.

Episodi che ci ricordano quanto spesso l’irresponsabilità o la trascuratezza possano avere conseguenze devastanti. A distanza di dieci anni dalla morte di Salvatore Giordano, ci troviamo nuovamente di fronte a un dramma che poteva essere evitato.

La città di Napoli, con la sua storia e bellezza, merita cura e attenzione, affinché la sua vitalità non venga macchiata da eventi simili. È fondamentale riflettere su quanto sia importante la sicurezza degli spazi pubblici, perché nessuna passeggiata dovrebbe trasformarsi in una tragedia irreparabile.













