SI Napoli, Ioffredo: “L’autonomia differenziata e il liceo Made in Italy penalizzano gli studenti”

“Il governo di Giorgia Meloni continua a dimostrare la propria lontananza da quelle che sono le reali esigenze delle persone e i problemi del nostro Paese. In particolare sul tema della scuola e dell’istruzione”, ha commentato Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana. “L’approvazione della proposta dell’autonomia differenziata e l’istituzione del liceo Made in Italy rappresentano, per l’appunto, degli esempi eclatanti. Non solo – ha sottolineato – perché non danno alcuna risposta utile e concreta agli studenti, alle famiglie e ai lavoratori della scuola, ma soprattutto perché non

faranno altro che penalizzare ancora di più l’apprendimento, la formazione e lo sviluppo delle competenze dei giovani allievi”. Del resto, ha continuato Ioffredo: “L’autonomia differenziata con la riduzione delle risorse per l’istruzione delle regioni del sud provocherà una scellerata differenziazione territoriale dell’offerta formativa tale da non poter garantire equamente il diritto allo studio, con un conseguente aumento della povertà educativa nelle

aree depresse maggiormente a rischio; la seconda, ovvero il liceo ‘Made in Italy’, settorializza l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze dei giovani studenti, offrendo loro un metodo di studio limitato ai fini della scelta e dell’accesso ai successivi percorsi universitari. È veramente da irresponsabili – ha affermato il Segretario napoletano – decidere di attivare un progetto pilota dal futuro incerto, già bocciato, tra l’altro, dalle famiglie e dagli studenti vista la bassissima percentuale di iscritti, che rischia di

ledere e condizionare negativamente la vita di centinaia di giovani per una fallimentare esperienza con l’incognita di una probabile interruzione del percorso”. Esponente a livello locale di Sinistra Italiana che ha poi sostenuto: “Alla scuola italiana non servono le vuote

azioni di stampo propagandistico messe in campo dal governo, con scelte che tendono a generare maggiori problemi piuttosto che intervenire e risolvere quelli già esistenti. Ciò che serve – ha precisato – è che lo Stato investa le risorse necessarie per garantire il diritto allo studio a prescindere dalle condizioni economiche delle famiglie e dei propri territori”.

Ioffredo che ha voluto manifestare, in ultimo, la sua concezione sul tema: “La scuola pubblica deve essere una scuola inclusiva sul piano sociale, didattico e culturale. Pertanto, vanno messe in campo azioni concrete per renderla gratuita ad ogni livello di istruzione, contrastando – ha ricordato – la dispersione scolastica e abolendo definitivamente il precariato. Inoltre è fondamentale coprire le cattedre ancora scoperte, favorire

un migliore apprendimento diminuendo il numero di alunni per classe, rimuovere le barriere architettoniche e sensoriali per offrire ogni sostegno necessario agli alunni con disabilità”, ha concluso il Segretario Provinciale della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana.

