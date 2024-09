Polizia, promozione al grado di questore per Licheri e Caruso

151 Visite

Napoli. Polizia, promozioni al grado di questore per i poliziotti Stanislao Caruso e Francesco Licheri.

Promozioni in campo per il Dirigente del 4°Reparto Mobile di Napoli, Francesco Licheri, e per il dirigente del commissariato di PS “San Ferdinando” Stanislao Caruso. Il provvedimento di nomina è stato ratificato durante una riunione del Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato, che si è tenuta a Roma presso il Dipartimento di PS, nella seduta del 16 luglio scorso. Il nome di Licheri e Caruso, sono stati inclusi nella lista dei 32 promossi al grado di dirigente superiore, con decorrenza dal 1° luglio 2024.

Tra i neo promossi al gradi di dirigente superiore, figura anche il vicario del questura di Varese Paolo Iodice, di origini napoletane. Il Consiglio di amministrazione ha altresì deciso l’ammissione ai corsi di formazione dirigenziale per altrettanti funzionari di polizia e la nomina di commissari, vice questori e primi dirigenti che sono stati inclusi nell’elenco per meriti comparativi.

Il Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, ha scelto investigatori di lungo corso per il loro impegno nella lotta contro la criminalità organizzata o, che hanno dimostrato competenza e impegno.

A Napoli i due dirigenti scelti dal ministero dell’Interno per la promozione a questore, sono: Francesco Licheri, 57 anni, napoletano, attuale primo dirigente della caserma Nino Bixio di via Mote di Dio, con alle spalle oltre 30 anni di polizia. Licheri ha iniziato la sua attività nel 1992, alla Questura di Napoli, città complessa, come funzionario addetto all’ ufficio D.I.G.O.S., Squadra Volante e in alcuni dei Commissariati più caldi del capoluogo campano, tra i quali: Secondigliano, Giugliano-Villaricca e Vicaria Mercato, per poi ritornare alla D.I.G.O.S come vice dirigente. Nel 2013 ha ottenuto la promozione a dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Varese, dove è rimasto per alcuni anni, per tornare ancora a Napoli nel 2015, dove ha assunto la guida del Commissariato Vicaria Mercato. Dal 2017 è passato a dirigere la Divisone della D.I.G.O.S, distinguendosi in importanti operazioni, tra le quali le indagini sulla tifoseria ultras del Napoli. Nel giugno 2020 è stato assegnato alla questura di Genova, dove ha svolto le funzioni di vicario del questore. Da giugno 2021 ha ottenuto l’incarico di Dirigente del 4°Reparto Mobile di Napoli. Un Reparto considerato il fiore all’occhiello di Napoli, non solo per lo straordinario panorama in cui è ubicato, ma per la professionalità e la capacità dei poliziotti nel gestire l’ordine e la sicurezza pubblica sul territorio di specifica competenza.

Stanislao Caruso, dopo aver prestato servizio in diverse questure e commissariati, ha ricevuto l’incarico di dirigente superiore. Ha lavorato attivamente nel contrasto alla criminalità organizzata in varie località, dimostrando competenza e impegno.

Paolo Iodice, vicario del questore di Varese, con una carriera di lungo corso nella lotta alla camorra. Il suo percorso include ruoli chiave in diverse questure e commissariati, dove ha diretto decisive indagini contro la criminalità organizzata presente in tutto l'hinterland napoletano. I nuovi dirigenti superiori aspettano ora di ricevere nuovi incarichi, che potrebbero includere posizioni di questore o Comandante di Compartimento regionale di specialità, con ulteriori aggiornamenti previsti a breve. Angelo Covino













