Oscar 2025: 18 film italiani in lizza per Hollywood

Dalla commedia al dramma, dal documentario al film d’autore, la selezione spazia tra generi e stili diversi, offrendo un panorama completo del nostro cinema. Titolo dopo titolo, registi affermati e giovani promesse si contendono un posto nella shortlist che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences renderà nota il prossimo 17 dicembre.

Il Comitato di Selezione, istituito dall’ANICA, avrà il difficile compito di scegliere il film che meglio rappresenta il cinema italiano e che ha le maggiori possibilità di conquistare la nomination agli Oscar. La decisione finale sarà annunciata il 24 settembre.

Tra i film in lizza troviamo nomi noti del panorama cinematografico italiano come Paolo Sorrentino con “Parthenope” e Gianni Amelio con “Campo di battaglia”, ma anche giovani registi emergenti come Margherita Vicario con “Gloria!”.Non mancano documentari impegnati come “Food for Profit” di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, e film che affrontano temi sociali come “I bambini di Gaza” di Loris Lai.

La competizione per gli Oscar è un’occasione unica per far conoscere il cinema italiano nel mondo e per promuovere i nostri talenti. I 18 film in gara rappresentano una vetrina importante per il nostro paese e un motivo di orgoglio per tutti gli appassionati di cinema.

Dopo la selezione nazionale, si entrerà nel vivo della corsa agli Oscar. Le nomination saranno annunciate il 17 gennaio 2025 e la cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles il 2 marzo 2025.

Di seguito i titoli dei film iscritti, elencati in ordine alfabetico:

ACCATTAROMA di Daniele Costantini

CAMPO DI BATTAGLIA di Gianni Amelio

CENTO DOMENICHE di Antonio Albanese

CONFIDENZA di Daniele Luchetti

FOOD FOR PROFIT di Giulia Innocenzi, Pablo D’Ambrosi

GLORIA! di Margherita Vicario

I BAMBINI DI GAZA – SULLE ONDE DELLA LIBERTÀ di Loris Lai

IL MIO POSTO È QUI di Daniela Porto, Cristiano Bortone

IL TEMPO CHE CI VUOLE di Francesca Comencini

L’ALTRA VIA di Saverio Cappiello

LA CASA DI NINETTA di Lina Sastri

LA VITA ACCANTO di Marco Tullio Giordana

LUBO di Giorgio Diritti

PALAZZINA LAF di Michele Riondino

PARTHENOPE di Paolo Sorrentino

TAXI MONAMOUR di Ciro De Caro













