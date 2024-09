Calvizzano, morto il 27enne che ieri si era lanciato da una finestra: rinviati i festeggiamenti di San Pietro e San Giacomo

5.152 Visite

E’ deceduto l’uomo di 27 anni, D.M., residente a Calvizzano, che ieri si era lanciato da una finestra di un immobile del centro del piccolo comune a nord di Napoli. Il giovane – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – pare soffrisse di problemi psichici. Era stato ricoverato d’urgenza al Cardarelli.

Ecco le parole del Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.

”È un giorno triste per tutta la comunità. È un dolore forte che stravolge l’intero paese di Calvizzano. Davide non ce l’ha fatta e stanotte purtroppo è spirato. Aveva solo 27 anni. Era un figlio della nostra terra. Io insieme all’amministrazione tutta mi unisco al dolore della famiglia Mazza – Ferrillo per questa tragedia indescrivibile ed esprimo tutto il nostro cordoglio. Non ci sono parole, non c’è la forza di esprimersi. Naturalmente non si terrà alcun festeggiamento né oggi né domani. È tutto rinviato a data da destinarsi. Non ci sono le condizioni, non c’è più alcuno spirito. Esorto la comunità a partecipare al lutto, manifestando il proprio cordoglio alla famiglia per una giovanissima vita che ci ha lasciato così presto. Saluto affettuosamente la mamma, il papà, la famiglia e gli amici. Vi auguro di trovare la forza, con l’affetto di chi vi sta accanto. Giovane anima che tu possa riposare in pace.” – così in un post su Facebook, il primo cittadino di Calvizzano.













