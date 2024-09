MARANO, IL CASO GALEOTA TORNA IN AUGE. UNA DELIBERA DI GIUNTA ALLA REGIONE PER CHIEDERE LA REVOCA DEL TITOLO EDILIZIO

99 Visite

Il caso Galeota torna in auge. La struttura, costruita nel 2004 in luogo di una masseria, al centro di polemiche, inchieste giudiziarie e tanto altro, fu realizzata con chiare difformità urbanistiche. Con una semplice Dia, infatti, su un suolo agricolo e in barba alle normative vigenti. Il sequestro scattò solo nel 2005, dopo mesi di carteggio tra il Comune e l’imprenditore Angelo Simeoli, al quale venne persino prospettata la possibilità di una sanatoria.

Il Comune si mosse in ritardo e solo nel 2014 revocò la Dia e, solo successivamente, tra il 2018 e il 2019, lo acquisì al proprio patrimonio. Tali ritardi hanno consentito ai costruttori e titolari degli immobili di ottenere vittorie in sede di Consiglio di Stato. Ma le difformità permangono e, come scritto da Terranostranews qualche tempo fa, il Comune poteva e può comunque riproporre il procedimento ex novo poiché quelle difformità non si prescrivono.

Cosa è accaduto di recente? Con una delibera dello scorso giugno, dal titolo piuttosto anonimo e passata in sordina, la giunta comunale, su proposta dell’assessore Polichetti, ha chiesto alla Regione – che ha competenze in materia di urbanistica – di esercitare i poteri sostitutivi per revocare il titolo edilizio del Galeota, ovvero la vecchia Dia ritirata ma poi difatti ripristinata sulla scorta dei pronunciamenti del Consiglio di Stato.

La giunta Morra sostiene che se il procedimento fosse espletato dal Comune, “risulterebbe con ogni probabilità non sostenibile sotto il profilo giuridico”.

Ma sul punto non sembra esserci un parere legale di sorta, almeno ufficialmente allegato alla delibera. In pratica Morra e i suoi si affidano alla Regione per fare un qualcosa che, in teoria, potrebbero fare anche loro. La palla, insomma, viene inviata in Regione, con i tecnici comunali che dovranno relazionare gli uffici di palazzo Santa Lucia. Uhm, uhm…













