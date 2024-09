Napoli, ucciso con 12 proiettili mentre era dal barbiere, torna la paura a Scampia

200 Visite

Si tratta senza dubbio di un omicidio di stampo camorristico, secondo gli inquirenti, quello che si è consumato la scorsa notte a Scampia, all’interno di una Barberia di via Ghisleri. “Intorno alle ore 23,00 il killer ha fatto irruzione, volto coperto, e ha sparato 12 proiettili a sangue freddo, nonostante la presenza di altre persone nel locale (sembra che una sia rimasta ferita), per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto guidata da un complice. La vittima era vicina al clan Marino, forse uccisa per uno ‘sgarro’ grave.













